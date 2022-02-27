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На Прикарпатті біля військового аеродрому затримали російського інформатора

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Листувався з інформаторами у Москві.

На Прикарпатті у неділю, 27 лютого, СБУ і Нацполіція затримали російського інформатора.

По це повідомила пресслужба органу.

Громадянина Росії затримали біля території аеродрому в Івано-Франківську, який був підданий ракетному удару в перший день війни, 24 лютого.

У телефоні чоловіка виявили листування з абонентом у місті Москва. З повідомлень стало відомо, що російська сторона просила повідомляти дані про переміщення української військової техніки.

СБУ встановила, що росіянин в’їхав на територію України  2020-го. Від того часу він перебуває в Україні нелегально.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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