На Прикарпатті біля військового аеродрому затримали російського інформатора

Листувався з інформаторами у Москві.

На Прикарпатті у неділю, 27 лютого, СБУ і Нацполіція затримали російського інформатора.

По це повідомила пресслужба органу.

Громадянина Росії затримали біля території аеродрому в Івано-Франківську, який був підданий ракетному удару в перший день війни, 24 лютого.

У телефоні чоловіка виявили листування з абонентом у місті Москва. З повідомлень стало відомо, що російська сторона просила повідомляти дані про переміщення української військової техніки.

СБУ встановила, що росіянин в’їхав на територію України 2020-го. Від того часу він перебуває в Україні нелегально.