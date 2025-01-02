На Прикарпатті частина населених пунктів залишилась без світла: в чому причина

Через складні погодні умови знеструмлена частина Прикарпаття. В Івано-Франківської області залишаються без світла 10 населених пунктів.

Про це повідомили в Укренерго.

За інформацією працівників, ремонті бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

В Укренерго зазначили, що наразі українська система продовжує відновлюватися після 13 масованих ракетно-дронових атак росіян у 2024 році.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні влітку 2024 року відбулося підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Від 1 січня 2025 року тариф на світло становитиме 4,32 грн за кіловат-годину.

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