На Прикарпатті через "одяг" в Іnstagram студентку оштрафували на 51 000 грн і конфіскували IPhone 14 Pro

У місті Коломия Івано-Франківської області покарали студентку Відокремленого структурного підрозділу "Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка". Дівчину оштрафували на 51 000 грн та конфіскували дорогий мобільний телефон IPhone 14 Pro. Все через те, що вона "продавала" одяг, який так і не відправила.

Про це йдеться у вироку Коломийського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, дівчина у вересні 2022 року створила в Іnstagram інтернет-магазин, в якому пропонували придбати у неї одяг. Студентка вимагала від своїх клієнток вносити повну передоплату за товар. Проте коли вона отримувала гроші, то зникала.

Таким чином поліція задокументувала, що дівчина від вересня 2022 року до лютого 2023 року обманула 6 клієнток на суму 7646 грн.

Підозрювана провину визнала та погодилась на співпрацю зі слідством. Вона уклала угоду з прокурором, в якій погодилась заплатити штраф у розмірі 51 000 грн.

Суд погодив це і оштрафував дівчину, крім того у неї конфіскували IPhone 14 Pro. Щодо потерпілих, то вони цивільного позову не заявляли.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області святкування дня народження закінчилось розбірками. Жінка спочатку вдарила келихом з вином свого чоловіка, а потім порізала свекруху.

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