На Прикарпатті через спалювання сухої трави загинуло троє людей

Також ще троє людей отримали травми.
В Івано-Франківській області під час спалювання сухої трави загинуло троє людей.
Про це повідомили у ДСНС України.
Троє жінок, спалюючи суху траву, отримали опіки, несумісні з життям, а також здоров’ям поплатилися троє чоловіків, які травмувалися, коли спалювали сухостій.
"Через пожежі сухої трави горіли й господарські будівлі, адже вогонь у суху вітряну погоду поширюється дуже швидко на велику площу", - йдеться у повідомленні.
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