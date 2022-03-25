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На Прикарпатті через спалювання сухої трави загинуло троє людей

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На Прикарпатті через спалювання сухої трави загинуло троє людей

Також ще троє людей отримали травми.

В Івано-Франківській області під час спалювання сухої трави загинуло троє людей. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

Троє жінок, спалюючи суху траву, отримали опіки, несумісні з життям, а також здоров’ям поплатилися троє чоловіків, які травмувалися, коли спалювали сухостій.

"Через пожежі сухої трави горіли й господарські будівлі, адже вогонь у суху вітряну погоду поширюється дуже швидко на велику площу", - йдеться у повідомленні.

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