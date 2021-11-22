На Прикарпатті чоловік без посвідчення пілота підняв у повітря аварійний літак: його перехоплював винищувач

На Прикарпатті чоловік без посвідчення пілота підняв у повітря аварійний літак: його перехоплював винищувач

Літак-порушник зафіксувала протиповітряна оборона України.

В Івано-Франківській області 46-річний чоловік без дозволу та посвідчення пілота підняв у повітря знятий із експлуатації літак АН-2. Через це його перехоплював винищувач МІГ-29.

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Про це повідомили в СБУ Івано-Франківської області.

Інцидент стався у серпні 2021 року, проте винуватцю події лише у листопаді вручили повідомлення про підозру.

За даними слідства, 46-річний чоловік із незареєстрованого злітно-посадкового майданчика "Косів" , без посвідчення пілота підняв у повітря аварійний літак, якому вже 49 років.

"Він не погодив маршрут, як це вимагає законодавство. І це могло спровокувати як зіткнення з іншими літаками, так і нищення інфраструктури в результаті можливого падіння через несправність чи невміле управління", - йдеться у повідомленні.

Літак-порушник зафіксувала протиповітряна оборона України. Він летів у бік державного кордону, а тому на перехоплення вилетів винищувач.

"Оскільки інформація про цей політ в органах обслуговування повітряного руху була відсутня, літак не подавав обов’язкових сигналів розпізнавання, а екіпаж не виходив на зв’язок, цей інцидент класифікували як порушення державного повітряного простору", - йдеться у повідомленні.

46-річному жителю Коломиї повідомили про підозру за ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України. Справу з обвинувальним актом передано до суду.

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