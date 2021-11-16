На Прикарпатті чоловік до смерті забив односельця під час застілля: фото

На Прикарпатті чоловік до смерті забив односельця під час застілля: фото

61-річного підозрювано помісили під домашній арешт.

У селі Ковалівка Івано-Франківськлї області чоловік до смерті побив односельця. Про тіло господаря з ознаками насильницької смерті у приватному будинку заявила у поліцію староста села 12 листопада.

Як повідомили сьогодні, 16 листопада, у пресслужбі поліції області, правоохоронцям вже вдалося затримати підозрюваного у вбивстві.

"Поліцейські встановили, що 61-річний потерпілий за місцем проживання розпивав спиртні напої із товаришем. Під час застілля між чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку, під час якої гість наніс низку ударів товаришу в грудну клітку", - йдеться у поліції.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

61- річного зловмисника поліцейські розшукали наступного дня за місце проживання.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Його затримали та повідомили про підозру за вчинення злочину передбачено ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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