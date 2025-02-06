На Прикарпатті чоловік намагався зірвати мобілізацію: що він вигадав

Фігуранту загрожує від п’яти до восьми років.

В Івано-Франківській області судитимуть жителя Косівського району за фактом перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.

Про це повідомила прокуратура регіону.

За даними слідства, у вересні 2023 року підозрюваний створив та адміністрував Telegram-групу, де систематично публікував інформацію про мобілізаційні заходи, які проводили працівники територіальних центрів комплектування.

Для збору інформації чоловік залучав мережу інформаторів серед місцевих жителів. У жовтні 2024 року він опублікував майже 30 локацій, де співробітники Коломийського РТЦК та СП проводили заходи з мобілізації.

Таким чином обвинувачений допомагав ухилянтам уникати призову, зривав процес формування військового резерву та перешкоджав законній діяльності ЗСУ.

Результат проведених обшуків у підозрюваного / Фото: Прокуратура Івано-Франківської області

Нагадаємо, СБУ встановила обставини вербування терориста, який атакував будівлю ТЦК у Рівному. Російські спецслужби підірвали його як зайвого свідка.

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