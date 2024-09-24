На Прикарпатті чоловік отримав повістку і став баптистом, щоб його не мобілізували: як це закінчилось

В Івано-Франківській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. На суді він стверджував, що є баптистом і це забороняє йому брати до рук зброю.

Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, у липні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації та дали повістку. Проте житель Прикарпаття не прийшов до ТЦК і ухилився від військової служби.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що є членом Церкви Євангельських християн-баптистів і віра забороняє йому брати до рук зброю. А ще він доглядає за літніми батьками. Підсудний та його адвокат стверджували, що чоловік може погодитись лише на "альтернативну службу".

Мати та батько чоловіка на суді підтвердили його слова.

Суд проаналізував матеріали справи, зокрема довідку Церкви Євангельських християн-баптистів с. Ганусівка, в якій вказано, що чоловік став їхнім прихожанином лише у березні 2024 року, тобто вже після того, як отримав повістку.

Батьки чоловіка не мають групи інвалідності і за ними офіційно не оформлений догляд.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 1 року позбавлення волі.

Вирок суду

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