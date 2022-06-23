На Прикарпатті чоловік під час нападу епілепсії впав у п'ятиметрову криницю

На Прикарпатті чоловік під час нападу епілепсії впав у п'ятиметрову криницю

У селі Шешори Івано-Франківської області 39-річний чоловік впав у п’ятиметрову криницю і сильно травмувався.

За словами очевидців, причиною падіння називають приступ епілепсії.

Про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги.

"Внаслідок падіння у криницю з висоти близько 5 метрів травмувався чоловік. Причиною падіння очевидці називають приступ епілепсії", – йдеться у повідомленні медиків.

Медики надали чоловікові необхідну допомогу, зокрема, іммобілізацію всіх відділів хребта та знеболюючі заходи, наклали йому шви та провели комп’ютерну томографію. Після чого чоловіка транспортували до обласної лікарні в Івано-Франківську.

Нагадаємо, у Дністровському районі Чернівецької області 25-річний водій машини "ВАЗ" зіткнувся з бетонним піддашком колодязя та впав у криницю.

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