На Прикарпатті чоловік підірвав дружину гранатою: вона загинула на місці (фото)

На Прикарпатті чоловік підірвав дружину гранатою: вона загинула на місці (фото)

Чоловік під час сварки з дружиною кинув гранату в готельному номері, де перебувала жінка. Вона загинула на місці.

Трагедія сталася в одному з готелів у Надвірній.

Про це інформують на Facebook-сторінці Нацполіції області.

Слідчі з'ясували, що 31-річний чоловік вживав спиртне в готелі. В якийсь момент між чоловіком та дружиною виник конфлікт.

"Подружжя зайшло до номера, де і пролунав вибух", — повідомили в поліції.

У результаті вибуху дружина, 37-річна жителька Львівської області, загинула. Чоловіка доправили до лікарні. Слідчі затримали підозрюваного за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, у Дніпрі 54-річний чоловік з вікна кинув гранату в дітей. Через дії зловмисника постраждав 11-річний хлопчик. Дитину госпіталізували.

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