На Прикарпатті чоловік убив шефа, бо той зґвалтував його кохану

В Івано-Франківській області до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка через вбивство свого начальника, якого співмешканка підозрюваного звинуватила у зґвалтуванні.

Про це йдеться у вироку Долиського районного суду Івано-Франківської області від 23 вересня 2024 року.

Чоловік до смерті побив свого шефа, бо той нібито зґвалтував його співмешканку

За даними суду, чоловік 30 листопала 2021 року жостоко побив потерпілого, через що той помер 2 грудня 2021 року.

На суді підозрюваний розповів, що працював у потерпілого таксистом. Той йому платив по 200 грн на день, проте грошей не видавав, а обіцяв офомити документи для роботи у Польщі. Напередодні трагедії чоловіки у барі розповіли підсудному проте, що начальник має стосунки із його співмешканкою.

Чоловік пішов додому і тоді жінка розповіла йому, що коли вона допомагала кривднику на кухні, той пригостив її пивом, куди підлив горілку та зґвалтував. Він повірив жінці, оскільки та розплакалась і їй було боляче про це згадувати. Тоді він пішов до свого шефа, щоб з'ясувати стосунки. Коли він запитав, навіщо він так вчинив із його дружиною, той тільки засміявся. Тоді підозрюваний побив потерпілого.

Згодом вони із співмешканкою знову повернулись до помешкання потерпілого. Тоді жінка вирішила поговорити із кривдником, проте той заявив їй, що "ти алкоголічка і сама цього хотіла". Жінка ж почала бити посуд та лупцювати свого кривдника. Чоловік стверджував, що після цього вони пішли із помешкання потерпілого, переконавшись, що з ним все гаразд. Чому він помер, їм невідомо.

Що розповіла співмешканка підозрюваного

Співмешканка підозрюваного підтвердила про те, що шеф її чоловіка її зґвалтував. Вона зазначила, що справді була у помешканні потерпілого. Спочатку вона плюнула на потерпілого, а тоді її чоловік запропонував зробити із ним те, що він зробив із нею.

Жінка палицею побила свого кривдника та разом із своїм коханим пішла додому. Наступного дня вона телефонувала потерпілому і той сказав, що в нього все добре. Чому він помер, їй невідомо.

Свідчення жінки на суді

Інший свідок розповів, що він бачив, як підозрюваний бив потерпілого та намагався це припинити.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріли справи і визнав жителя Івано-Франківщини винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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