На Прикарпатті чоловік відмовився від мобілізації, бо багато друзів загинуло на війні: суд його покарав

В Івано-Франківській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Підозрюваний заявив, що зробив це через те, що багато його друзів загинуло на війні.

Про це йдеться у вироку Рогатинського райсуду Івано-Франківської області.

За даними суду, чоловіка у серпні 2023 року ВЛК визнала придатним до служби в армії. Тоді ж він отримав бойову повістку, проте не прийшов до ТЦК.

На суді житель Прикарпаття провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що не прийшов до ТЦК, бо багато його друзів загинуло на війні, а тому він боявся йти до арії. Чоловік додав, що готовий служити, якщо йому знову дадуть повістку.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі, замінивши на 1 рік та 6 місяців іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік пів року уникав мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд".

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