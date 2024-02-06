На Прикарпатті чоловік отримав повістку і вирішив розлучитись, щоб уникнути мобілізації - чим це закінчилось

Чоловік переконував суд, що його дружина за кордоном, а він самостійно виховує сина.

В Івано-Франківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримавши повістку, подав на розлучення, щоб стати самотнім батьком. Суд вирішив, що це ухиляння від мобілізації, оскільки за дитиною може доглядати і її мати.

Про це йдеться у вироку Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, житель Прикарпаття у листопаді 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Тоді ж чоловікові вручили бойову повістку, проте він ухилився від мобілізації.

На суді підозрюваний повідомив, що йому справді вручили повістку, проте ще у приміщенні ТЦК і СП він категорично відмовився її отримувати. Він вважає, що його не мають права мобілізовувати, оскільки його дружина вже 2 роки живе за кордоном, а він виховує їхнього спільного сина. Після отримання повістки чоловік подав на розлучення. Він переконував, що дружина, навіть коли повертається з-за кордону, не живе з ним і дитиною.

Працівники військкомату на суді пояснили, що підсудний категорично відмовився від повістки, бо його дружина за кордоном, а він самостійно виховує сина. Проте там наголосили, що згідно із законом, відстрочка в такому разі можлива, але особа повинна бути розлучена, дитина проживати з батьком, а мати - позбавлена батьківських прав.

Суд проаналізував матеріали справи. На думку суддів, чоловік "помилково вважає, що його дії цілком правомірні, адже він самостійно виховує неповнолітнього сина, а тому має право не ставати на захист Батьківщини". Вони зазначили, що дружина підсудного бере участь у вихованні їхнього спільного сина та не позбавлена батьківських прав.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "його забрали з вулиці та організували ВЛК за 5 хвилин".

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