На Прикарпатті чоловік з цирозом печінки та гіпертонією відмовився від мобілізації: як його покарали

Чоловік пояснив, що не прийшов до військкомату через погане самопочуття.

В Івано-Франківській області до двох років іспитового терміну засудили 56-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки хворів на цироз печінки та гіпертонію.

Про це йдеться у вироку Верховинського районного суду Івано-Франківської області.

За даними слідства, чоловік 9 січня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний обмежено придатним до військової служби. Його могли мобілізувати до військ забезпечення, ТЦК і СП та на службу до навчальних закладів. 23 січня він повинен був прибути до військкомату, проте не зробив цього.

На суді житель Прикарпаття провину визнав та повідомив, що не прийшов до військкомату через погане самопочуття. На суді з'ясувалось, що у чоловіка цироз печінки. Також медики з Верховинської районної лікарні повідомили, що чоловік 1967 року народження, дійсно знаходився на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділі за скеруванням ВЛК з 02.01.2023 року по 05.01.2023 року.

Суд врахував те, що на момент розгляду, "чоловік хворіє цирозом печінки(активна фаза, повільно прогресуючий перебіг), гіпертонічною хворобою ІІ, ст.2 (ГЛШ), ризик 3(високий)". Крім того він проживає разом із двома сестрами пенсійного віку.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який заявив на суді, що не хоче йти захищати Україну, бо "не має сім’ї" і хвилюється за своє господарство.

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