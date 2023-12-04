На Прикарпатті чоловік зґвалтував та вбив 9-річну дівчинку (фото)

На Прикарпатті чоловік зґвалтував та вбив 9-річну дівчинку - дитину свого родича.

Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури.

Як стало відомо, трагедія сталася ще у червні цього року у селищі Кути. Дитина вийшла з дому та попрямувала до своєї сестри, проте за нею пішов 34-річний родич. Він запропонував провести дівчину та вирішив скоротити шлях.

“Він заманив дівчинку у заліснену ділянку поблизу річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив. Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини неподалік річки Черемош. Івано-Франківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Косівського району за фактом зґвалтування та вбивства 9-річної дівчинки (ч.6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч.2 ст.115 КК України)”, - розповіли в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, що жителя Київщини затримали за підозрою у зґвалтуванні власної 9-річної доньки.

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