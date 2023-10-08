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На Прикарпатті демонтована труба котельні убила кранівника: фото

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На Прикарпатті демонтована труба котельні убила кранівника: фото

Демонтована труба упала на кабіну крана у місті Долині на Івано-Франківщині / Фото: Facebook Galka.if.ua

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

У місті Долині Івано-Франківської області під час демонтажу труби на котельні стався нещасний випадок - кріплення обірвалося і труба впала на кабіну крана. Чоловік, який був всередині та керував краном, загинув на місці.

Про цей випадок повідомили у неділю, 8 жовтня, у пресслужбі ГУНП в Івано-Франківській області в коментарі місцевому виданню “Галка”.

"На місці ще працює поліція. Він підіймав краном трубу котельні, вона зірвалася і впала на кабіну крана, яким він виконував роботу", - сказав керівник пресслужби Андрій Яцків.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини цього нещасного випадку.

Нагадаємо, раніше в селі Стримба Надвірнянського району на Івано-Франківщині через порив нафтопроводу виникла масштабна пожежа.

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Дата публікації
Перегляди
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