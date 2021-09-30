На Прикарпатті демонтували пам'ятник радянському солдату: на його місці вшановуватимуть Героїв України

На Прикарпатті демонтували пам'ятник радянському солдату: на його місці вшановуватимуть Героїв України

Також у Коломиї облаштують меморіал вшанування жертв Другої світової війни.

У м. Коломиї Івано-Франківської області демонтували аварійний пам'ятник радянському солдату. Замість нього на площі вшановуватимуть Героїв України, які боролись за незалежність.

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Про це у Facebook повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

За словами мера Коломиї, пам'ятник радянському солдату, який стояв на площі Скорботи, вирішили демонтувати через аварійність. Що ж до самого меморіалу, то його чекає реконструкція.

Богдан Станіславський додав, що у місті також планують облаштувати меморіал вшанування жертв Другої світової війни на території кладовища на вулиці Бандери.

"В майбутньому площа Скорботи стане місцем гідного вшанування Героїв України, які боролися за її волю та незалежність. Громада вже давно потребувала такого місця і, я впевнений, нам вдасться його створити", - написав міський голова Коломиї.

Нагадаємо, раніше у Львові демонтували радянський Монумент слави.

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