На Прикарпатті доросла донька через суд вимагала від матері платити їй аліменти: чим усе закінчилось

Донька на суді вимагала від матері грошей та звинуватила її у домашньому насильстві.

В Івано-Франківській області доросла донька із першою групою інвалідності звернулась до суду з вимогою покарати її матір, бо та не платить їй аліменти.

Про це йдеться у постанові Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

Що на суді вимагала донька від матері

До суду звернулась дівчина, яка є повнолітньою, проте з першою групою інвалідності. Вона повідомила, що не хоче жити з мамою у селі та мешкає в Івано-Франківську, проте мати припинила давати їй кошти на проживання. Вона зазначила, що вже зверталась до родичів, священника та поліції, щоб ті "напоумили" матір платити аліменти дорослій донці.

Заявниця переконувала суд, що мати "ігнорує її, не цікавиться її станом здоров`я, залишила її без засобів існування, як особу з інвалідністю І-ої групи, що завдає їй моральної та фізичної шкоди".

На суді дівчина підтвердила, що вона не є недієздатною та вона отримує пенсію. Жодних документів, за якими мати повинна б була сплачувати їй аліменти, у неї немає.

Мати пояснила, що у неї немає грошей на утримання дорослої доньки

Мати заявниці на суді пояснила, що мешкає у селі. Її донька не хоче із нею жити та постійно вимагає гроші на своє утримання. Раніше мати давала донці кошти та продукти харчування, проте останнім часом у неї немає скільки грошей, які вимагає позивачка. Жінка додала, що хотіла б допомогти донці продуктами харчування, проте вона не пускає її до квартири в Івано-Франківську.

За даними суду, мати заявниці має третю групу інвалідності та виховує двох неповнолітніх дітей.

Рішення суду

Суд заслухав обидві сторони та закрив справу, оскільки не виявив у діях матері жодного порушення.

"Таким чином вважаю, що по даній справі про адміністративне правопорушення не доведено поза всяким розумним сумнівом факт вчинення матір'ю домашнього насильства, а тому суд приходить до висновку про відсутність в її діях події і складу даного адміністративного правопорушення, що є підставою для закриття провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП", - йдеться у поясненні суду.

Постанова суду

Нагадаємо, в Одеській області аліментник сплатив понад 200 тисяч гривень, бо не міг придбати житло.

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