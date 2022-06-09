На Прикарпатті двох чоловіків покусали змії: їх шпиталізували

На Прикарпатті двох чоловіків покусали змії: їх шпиталізували

В Івано-Франківській області до лікарні госпіталізували двох осіб, яких покусали змії.

Випадки укусу змій зафіксували у Верховинському і Коломийському районах. Потерпілі опинилися у районній лікарнні у Коломиї.

Про це повідомили у Обласному клінічному центрі ЕМД та МК.

У Білоберізькій громаді змія вкусила у руку 44-річного чоловіка. Другий випадок у селі Струпків. Потерпів 63-річний місцевий мешканець.

Фахівці радять якнайшвидше потрапити до лікаря, якщо укусила змія. Аби отримати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, надайте домедичну допомогу. Зокрема, на місце укусу накласти стерильну пов’язку з антисептиком, випити 1-2 таблетки ліків від алергії, а також багато пити.

Як повідомлялося, 31-річна жінка потрапила до реанімації через укус змії у Львівській області. Стан потерпілої – середнього ступеня важкості.

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