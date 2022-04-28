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На Прикарпатті двоє братиків передали воїнам гроші, які збирали собі на гіроскутер

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На Прикарпатті двоє братиків передали воїнам гроші, які збирали собі на гіроскутер

Фото: Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

У Коломиї на Прикарпатті два хлопчики віддали на потреби армії кошти, які збирали собі на омріяний гіроскутер.

Двоє братиків, Владислав та Олександр, віддали на потреби воїнів 10-ї гірсько-штурмової бригади три тисячі гривень. Старший братик пожертвував 2 000 грн, а молодший – 1 000 грн. 

Про це повідомили у Фонді підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

"Зовсім юні за віком, та з великим серцем і вірою в Україну", - написали у дописі "Едельвейсу".

Втім, омріяний пристрій хлопці таки отримали. Волонтери купили і подарували братикам гіроскутер. Крім того, військові передали хлопчикам свій подарунок: прапор  з шевроном  10 ОГШБ  та побажаннями .

Як повідомлялося, у Хмельницькому семирічні Аріна і Максим вирішили допомогти українській армії. Діти вирішили продати свої іграшки, а за вторговані гроші купити великодні паски й "пушки".  

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