На Прикарпатті двоє рецидивістів вбили чоловіка і закопали в лісі

Двох раніше судимих жителів Калуша підозрюють у вбивстві свого 36-річного знайомого. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Випадок стався 5 квітня цього року в одному із сіл Калуського району. 32-річний та 35-річний раніше судимі жителі Калуша жорстоко побили двох своїх знайомих. Один з потерпілих помер на місці.

"Під час розпивання спиртних напоїв підозрювані з метою заволодіння майном побили свого знайомого до знепритомнення. Після цього між ними виник конфлікт із 36-річним чоловіком. Вони били його, доки той перестав подавати ознаки життя. Щоб приховати сліди злочину, підозрювані вивезли тіло у лісовий масив і закопали", – повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали підозрюваних, їх взяли під варту. За вбивство та розбій зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Житомирській області 23-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох людей, зґвалтуванні, розбійному нападі, знищенні майна шляхом підпалу та незаконному заволодінні транспортним засобом.

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