На Прикарпатті графік вимкнення електроенергії діятиме цілодобово: що це означає

В Івано-Франківській області від 17 листопада графік вимкнень електроенергії діятиме цілодобово - не лише у період від 07:00 до 22:00.

Про це повідомила керівниця регіону Світлана Онищук.

Зазначається, що цілодобовий графік вимкнень діятиме від 00:01 четверга, 17 листопада. Причина такого рішення - критична ситуацією в енергосистемі України внаслідок ракетних обстрілів 15 листопада.

Час відсутності електроенергії складатиме по чотири години. Втім, вимкнення відбуватимуться кілька разів на добу - без дотримання чітких годин по графіках погодинних відключень.

Масований ракетний удар 15 листопада

У четвер, 17 листопада, по всій Україні впродовж доби будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково - аварійні відключення. Через різке зниження температури повітря зросло споживання електроенергії у регіонах, які постраждали від атак російської армії.

У вівторок РФ випустила по Україні близько 100 ракет. Атака стала наймасованішою по Україні від 24 лютого. Окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури у різних регіонах країни.

Зокрема, в Івано-Франківську вийшла з ладу підстанція, що живила світлом майже половину області. Зокрема, без електрики залишився Калуш, Богородчани, Городенка, Тлумач, Верховинщина, Снятин, Надвірна, Коломия, Яремче.

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