На Прикарпатті грибники заблукали в лісі, одного знайшли мертвим (фото)

Рятувальники знайшли жінку, яка заблукала в лісі, і супроводили її до автомобіля. Того ж дня в лісі вони виявили тіло чоловіка без ознак життя.

На Львівщині поблизу села Мислівка Калуського району грибники заблукали в лісі. По допомогу до рятувальників звернувся їхній друг.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники з села Вигода знайшли жінку, яка заблукала в лісі, і допомогли їй дістатися до автомобіля. Вранці того ж дня було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Після завершення слідчих заходів рятувальники транспортували загиблого та передали його поліції.

Фото: ДСНС України

У пошуково-рятувальній операції брали участь 13 рятувальників, 3 одиниці техніки, 2 безпілотники та 4 кінологи з собаками.

Нагадаємо, у Ворохтянському ПНДВ знайдено гриб-гігант вагою 3 кілограми.

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