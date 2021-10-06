На Прикарпатті лаваш з куркою вклав у лікарняне ліжко 13 людей

На Прикарпатті лаваш з куркою вклав у лікарняне ліжко 13 людей

Зараз усі хворі проходять курс лікування.

У Івано-Франківській області сталося масове отруєння. Після відвідин закладу швидкого харчування у Калуші отруїлося щонайменше 13 людей.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

У всіх однакові симптоми: висока температура та інтоксикація. Тяжких серед пацієнтів немає. Більшість - швидко йдуть на поправку, повідомляють медики.

В однієї з потерпілих уже підтвердився сальмонельоз. На результати аналізів інших - чекають.

Самі потруєні грішать на лаваш із куркою. Фастфуд, у якому люди купували їжу, - це фактично кіоск у доволі людному місці. Тож медики не виключають: кількість потерпілих може збільшитися.

На час перевірки Держпродспоживслужба ятку закрила.

Що саме вклало на лікарняні ліжка калушан - обіцяють зясувати до кінця тижня. Однак вже відомо про численні порушення у роботі закладу.

Новини України: в Калуші 13 людей опинились у лікарні з харчовим отруєнням після фастфуду

Нагадаємо, в Івано-Франківській області після святкування Дня знань отруїлися щонайменше 19 осіб. Серед хворих -18 дітей і один дорослий.

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