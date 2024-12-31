На Прикарпатті легковик влетів у фуру: загинули водій і чотири пасажири BMW

Ввечері 30 грудня в Івано-Франківській області трапилась ДТП за участі легкового та вантажного автомобілів. П'ятеро людей загинуло.

Про це повідомили у пресслужубі ДСНС України в Івано-Франківській області.

Аварія сталася на трасі Н-09 Мукачево-Львів - у селі Насташине Бурштинської громади. Внаслідок ДТП загинули п'ятеро людей, серед них – неповнолітні.

Зазначається, що рятувальники а допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження. Також на місці події рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти займанню.

"Подія класифікується як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня", - додали в ДСНС.

Аварія на Прикарпатті. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Аварія на Прикарпатті. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

У поліції додали, що за кермом BMW 520 перебував 20-річний житель Бурштина. Він на швидкості виїхав на смуху зустрічного руху, де влетів у DAF. За кермом вантажівки був 52-річний житель Молдови. Загинули п'ятеро людей — водій BMW та його чотири пасажири.

"Поліцейські також з’ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс BMW не відповідала встановленим нормам", — йдеться в дописі.

Як повідомлялося, на Закарпатті перекинувся пасажирський автобус. На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, дев’ять із них були шпиталізовані.

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