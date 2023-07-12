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На Прикарпатті мати трьох дітей втопила немовля: шокувальна історія (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Прикарпатті мати трьох дітей втопила немовля: шокувальна історія (фото)

Будинок горе-матері / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Жінку уже позбавляли батьківських прав на трьох дітей.

У м. Коломия Івано-Франківської області 38-річна жінка таємно народила немовля та втопила хлопчика у криниці. Її вже затримали. 

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області. 

До поліції надійшло повідомлення про те, що в Коломиї ймовірно народила 38-річна жінка, проте немовляти не видно. Правоохоронці прибули до будинку, в якому мешкала жінка, проте ні її, ні дитини там не було. 

Помешкання горе-матері з Коломиї / © ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Помешкання горе-матері з Коломиї / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Місцеву розшукали та доправили до лікарні. Медики підтвердили, що у неї післяпологовий стан. Опитавши жительку Коломиї поліція встановила, що вона на обліку в лікарні не була та народила вдома. Після цього вона обгорнула немовля в одяг та викинула до криниці, що на її подвір’ї. 

Рятувальники ДСНС відкачали воду та виявили та тіло новонародженого хлопчика. Правоохоронці терміново проведи судмедекспертизу. Виявилось, що дитина померла від асфіксії внаслідок утоплення. 

Жінка уже має трьох синів. Проти неї регулярно відкривали провадження за ст. 184 та ст. 173-2 КУпАП. Згодом її позбавили батьківських прав на дітей. 

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Породіллі уже оголосили про підозру.

Нагадаємо, на Київщині померло двомісячне немовля, бо мати його не лікувала.

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Дата публікації
Перегляди
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