На Прикарпатті мати зробила 28-річного чоловіка "інвалідом", щоб вивезти його за кордон

На пункті пропуску Краковець затримали жінку та її 28-річного сина, які намагались виїхати за кордон. Ухилянт нібито мав другу групу інвалідності, а мати супроводжувала його.

Про це повідомляє прокуратура Івано-Франківської області.

За даними слідства, мати вирішила зробити свого 28-річного сина "інвалідом". Їй допомагали лікар-хірург та соціальна працівниця, які зробили фальшиві документи про хворобу чоловіка.

Фото: Прокуратура Івано-Франківської області

"За 2 500 доларів США хірург склав виписки із неправдивими записами щодо лікування та медичних діагнозів жінки, видав письмове направлення на медико-соціальну експерту комісію, а соцпрацівниця надавала вказівки і організовувала рух документів для встановлення інвалідності. Одержавши 2 групу інвалідності, жінка намагалася перетнути держкордон разом із своїм 28-річним сином в якості супроводжуючого", - йдеться у повідомленні.

Фото: Прокуратура Івано-Франківської області

Проте ухилянта та його матір затримали на пункті пропуску, коли вони намагались виїхати за кордон. Фігурантам справи оголосили про підозру за ч.3 ст. 332, ч.ч.1,4 ст. 358 КК України.

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

В Україні від 24 лютого діє воєнний стан, під час якого військовозобов'язаним заборонено виїжджати за кордон. Проте дехто все ж намагається незаконно виїхати до ЄС.

За даними прикордонників, від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули. Зокрема відомий випадок, коли на Закарпатті в горах знайшли мертвими двох ухилянтів, які тікали до Румунії.

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