На Прикарпатті майже пʼять тисяч людей гуртом заколядували і встановили рекорд: як це було

На Прикарпатті майже пʼять тисяч людей гуртом заколядували і встановили рекорд: як це було

Виконали коляду "Нова радість стала".

У неділю, 9 січня, в селі Підгірʼя на Прикарпаття разом заколядувала 4 471 людина.

Про це повідомляє видання Галка.

Майже п'ять тсяч осіб у "Парку Історії Землі Underhill" виконали коляду "Нова радість стала". Виконання відбувалося під супровід професійного оркестру.

Всіх учасників реєстрували, аби рекорд був офіційно засвідчений. Представники Книги Рекордів Україні офіційно зафіксували наймасовіше виконання коляди, а святковий захід завершився салютами.

Нагадаємо, у Житомирі гуртом заспівали різдвяну колядку "Нова радість стала". На центральному майдані міста її виконували артисти фольклорних гуртів. До них доєдналися і містяни. Загалом до 200 людей. Так колядники вирішили створити святкову атмосферу та настрій до світлого свята Різдва Христового.

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