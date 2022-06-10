На Прикарпатті молодик збагатився на гуманітарній допомозі для ЗСУ: його будуть судити

На Прикарпатті молодик збагатився на гуманітарній допомозі для ЗСУ: його будуть судити

Жителя Прикарпаття судитимуть за шахрайство із гуманітарною допомогою для Збройних сил України.

У заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою підозрюють 20-річного мешканця Надвірної.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Івано-Франківської області.

Слідство встановило, що у березні 2022-го молодик заволодів коштами одного із Благодійних фондів. Він продав організації за 1100 доларів гуманітарну допомогу із Сполучених Штатів Америки. Прикарпатець реалізував понад 60 рацій, 18 біноклів, два тепловізори, зарядні пристрої, тактичні окуляри і ліхтарики.

"Обвинувачений перебував із волонтерами у довірливих стосунках та був вказаний контактною особою при отриманні допомоги, яка призначалась для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Втім, отримавши вантаж, він не повідомив Фонду про це. Натомість запропонував, що він може придбати необхідні речі за значно дешевшими цінами. Як наслідок, молодик нажився на організації.

Як повідомлялося, у Львові правоохоронці затримали шахрая, який привласнив гуманітарну допомогу вартістю в 500 тисяч гривень. Чоловік, який підозрюється у шахрайстві, під час досудового розслідування втік, проте згодом його все ж таки затримали.

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