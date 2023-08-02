На Прикарпатті можливі вимкнення світла: що відомо

У середу, 2 серпня, на Прикарпатті погіршиться погода. Саме тому можливі аварійні вимкнення електроенергії.

Про це попередили в Прикарпаттяобленерго.

Енергетики з посиланням на синоптиків повідомляють про про посилення вітру, дощі, а також грози на території Івано-Франківської області.

"Прикарпатські енергетики попереджають, що при негоді можливі обриви проводів ліній електропередач, існує загроза ураження електричним струмом від обірваного проводу", - йдеться у повідомленні.

Фахівці "Прикарпаттяобленерго" просять дотримуватися таких порад:

якщо ви побачили обірваний на землі чи в повітрі, відійдіть від нього на безпечну відстань 8 метрів, щоб уникнути можливої дії напруги,

зверніться в кол-центр АТ "Прикарпаттяобленерг" за номером телефону 0-800-50-40-20 та повідомте про проблему,

за можливості залишайтеся на місці до прибуття працівників "Прикарпаттяобленерго"; дійснюйте охорону ділянки з обірваним проводом та повідомляйте про небезпеку перехожих.

Як повідомлялося, міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, скільки вдалося відновити пошкоджених росіянами ТЕС. За його словами, з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%

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