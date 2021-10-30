На Прикарпатті неповнолітній мотоцикліст збив пішохода

Чоловік опинився у лікарні.

В Івано-Франківській області 15-річний мотоцикліст збив 54-річного пішохода.

Про це повідомили в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації.

Зазначається, що аварія сталася ввечері 29 жовтня у селі Підбережжя. Внаслідок наїзду останній отримав тілесні ушкодження. Чоловіка шпиталізували до Калуської лікарні.

Нагадаємо, що 26 жовтня ще одне зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець та його пасажири потрапили до лікарні.

27 жовтня, 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Сьогодні, 28 жовтня, суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.

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