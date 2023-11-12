На Прикарпатті очікують погіршення погоди: місцевих жителів та туристів закликають утриматися від походів в гори 

Мешканців Прикарпаття та гостей краю попередили про зміну погоди.
Впродовж доби очікується погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, 12 листопада у Карпатах пройде значний мокрий сніг (І рівень небезпечності, жовтий).
Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у повідомленні у соціальних мережах.
«Відтак прикарпатців та туристів закликаємо утриматись від походів в гори, водіїв - бути уважними за кермом, особливо у гірській місцевості. Відповідні служби готові до реагування у разі погіршення погоди», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на вихідні, 11-12 листопада, – сильний вітер і мокрий сніг.
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