На Прикарпатті очікують погіршення погоди: місцевих жителів та туристів закликають утриматися від походів в гори 

Мешканців Прикарпаття та гостей краю попередили про зміну погоди.

Впродовж доби очікується погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, 12 листопада у Карпатах пройде значний мокрий сніг (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у повідомленні у соціальних мережах.

«Відтак прикарпатців та туристів закликаємо утриматись від походів в гори, водіїв - бути уважними за кермом, особливо у гірській місцевості. Відповідні служби готові до реагування у разі погіршення погоди», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на вихідні, 11-12 листопада, – сильний вітер і мокрий сніг.

Читайте також: