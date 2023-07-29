На Прикарпатті п'яний мотоцикліст в'їхав у дерево: загинула 16-річна дівчина

На Прикарпатті, у Косівському районі, 26-річний мотоцикліст напідпитку в'їхав у дерево. Загинула 16-річна дівчина - пасажирка мотоцикла.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Аварія сталася вночі проти 29 липня близько 01:30 в селі Рожнів. Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець на мотоциклі на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. Транспортний засіб виїхав за її межі траси і врізався в дерево. В результаті ДТП пасажирка мотоцикла від отриманих травм померла на місці.

Поліція Івано-Франківщини затримала водія. Він на момент аварії був у стані алкогольного сп'яніння. У медичному закладі молодика перевірили на стан сп’яніння. Результат – 2,27 проміле.

За даним фактом порушили кримінальне провадження. Водія мотоцикла затримали. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Поліція Івано-Франківщини затримала нетверезого водія, який вчинив ДТП, де загинула неповнолітня.

Як повідомлялося, у Вінницькій області водій відправив на той світ свого пасажира. 46-річний мешканець Вінниці за кермом автомобіля "ВАЗ", не впорався з керуванням, після чого з’їхав у кювет, де транспортний засіб зіткнувся з деревом. У результаті ДТП пасажир легковика отримав травми, несумісні з життям.

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