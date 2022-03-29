На Прикарпатті палій сухої трави пошкодив газопровід високого тиску: без газу залишилися чотири села

На Прикарпатті палій сухої трави пошкодив газопровід високого тиску: без газу залишилися чотири села

За відновлення газопроводу чоловік заплатить 40 тисяч гривень.

У селі Зібранівка Івано-Франківської області чоловік на земельної ділянки спалював сухостій, внаслідок чого сталася пожежа та був пошкоджений газопровід високого тиску. Врезультаті чотири населені пункти залишилися без газу, а це 510 споживачів.

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Про це повідомили в АТ "Івано-Франківськгаз".

Зокрема, через високу температуру було пошкоджено газопровід високого тиску, який забезпечує газопостачання сіл Рожневі Поля, Зібранівка, Ганьківці та Шевченкове.

Працівники "Івано-Франківськгазу" уже замінили пошкоджену ділянку мережі, перевірили її на герметичність та відновили газопостачання до осель своїх споживачів.

Вартість заміни пошкодженої ділянки поліетиленового газопроводу сягає близько 40 тис. грн, тож тепер ці збитки компанії відшкодує палій.

"Газовики вкотре наголошують, спалювання сухостою не лише шкодить екології, а й завдає збитків критичній інфраструктурі, більше того може призвести до непередбачуваних наслідків", - наголосили у компанії.

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