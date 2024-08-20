На Прикарпатті перевірять воду і повітря через атаку по Тернополю

До суміжних із Тернопільщиною районів Івано-Франківщини скеровано чотири групи швидкого реагування.

В Івано-Франківській області групи швидкого реагування проводитимуть моніторинг стану атмосферного повітря і води після російської атаки на Тернопіль, де спалахнула пожежа.

Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук.

Савчук нагадав, що після нічної атаки ворога по промисловому обʼєкту в сусідній із Прикарпаттям Тернопільській області виникла масштабна пожежа.

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"Для моніторингу ситуації щодо стану атмосферного повітря і води в нашій області направив в суміжні з Тернопільщиною райони чотири групи швидкого реагування. Вони працюватимуть в Івано-Франківську, Бурштині, селі Нижнів та поблизу Городенки", – йдеться в заяві головного санлікаря області.

Він додав, що тримає ситуацію на контролі, і детальну інформацію повідомить дещо згодом.

Нагадаємо, у Тернополі після нічного удару по ємності з паливо-мастильними матеріалами на промисловому об'єкті зафіксовано перевищення норми хлору в повітрі.

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