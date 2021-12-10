На Прикарпатті під час пожежі у приватному будинку живцем згоріла жінка

На Прикарпатті під час пожежі у приватному будинку живцем згоріла жінка

Подія сталася через необережне поводження з вогнем.

На Прикарпатті внаслідок сильної пожежі у житловому будинку загинула 90-річна жінка.

Про це пише "Суспільне".

Як стало відомо, подія сталася у селищі Товмачик Коломийської територіальної громади.

Попередньо, у житловому будинку загорілася підлога. Рятувальники зазначили, що найімовірніше, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем.

"На пожежі виявили тіло власниці будинку 1931 року народження, без ознак життя. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі — необережне поводження з вогнем зі сторони загиблої", — повідомили в управлінні з питань з цивільного захисту населення облдержадміністрації.

На місці події працювали рятувальники. У причинах того, що трапилося, будуть розбиратися правоохоронці.

Нагадаємо, що у Львівській області у власному домі згорів живцем 28-річний чоловік.

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