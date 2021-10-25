На Прикарпатті під час спілкування із поліцією раптово помер чоловік

Причини смерті чоловіка встановлюються.
У селі Назавизів Надвірнянського району Івано-Франківської області під час спілкування з поліцією раптово помер чоловік.
Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.
Поліція 25 жовтня о 13:00 зупинила автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 63-річний житель Надвірнянського району. Чоловіка підозрювали в збуті вогнепальної зброї. Кримінальне провадження за цим фактом відкрили ще в 2020 році. Під час спілкування з правоохоронцями чоловіку раптово стало зле.
"Працівники поліції відразу ж почали надавати водієві першу домедичну допомогу та викликали швидку. За декілька хвилин на місце прибули медичні працівники, які констатувати смерть чоловіка", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали слідчі. Причину смерті людини встановить експертиза.
Нагадаємо, у Вінницькій області швидка відмовилась госпіталізувати живого чоловіка, він помер.
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