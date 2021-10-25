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На Прикарпатті під час спілкування із поліцією раптово помер чоловік

На Прикарпатті під час спілкування із поліцією раптово помер чоловік

Національна поліція України

Причини смерті чоловіка встановлюються.

У селі Назавизів Надвірнянського району Івано-Франківської області під час спілкування з поліцією раптово помер чоловік. 

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області. 

Поліція 25 жовтня о 13:00 зупинила автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 63-річний житель Надвірнянського району. Чоловіка підозрювали в збуті вогнепальної зброї. Кримінальне провадження за цим фактом відкрили ще в 2020 році. Під час спілкування з правоохоронцями чоловіку раптово стало зле. 

"Працівники поліції відразу ж почали надавати водієві першу домедичну допомогу та викликали швидку. За декілька хвилин на місце прибули медичні працівники, які констатувати смерть чоловіка", - йдеться у повідомленні. 

На місці події працювали слідчі. Причину смерті людини встановить експертиза. 

Нагадаємо, у Вінницькій області швидка відмовилась госпіталізувати живого чоловіка, він помер. 

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