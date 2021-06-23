На Прикарпатті під час святкування випускного сталося масове отруєння

На Прикарпатті під час святкування випускного сталося масове отруєння

Наразі відомо про 11 отруєних осіб.

В Івано-Франківській області під час святкування випускного у готельно-ресторанному комплексі сталося масове отруєння.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ.

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Івано-Франківський центр контролю та профілактики хвороб зафіксував груповий осередок острої кишкової інфекції. Серед 11 хворих є шість підлітків.

За словами потерпілих, вночі після випускного вечора у них з'явилися нудота, блювота, температура до 38-39 градусів. Вони зверурлися за медичною допомогою. Їх шпиталізували до інфекційного відділення лікарі. Медики кажуть, що зараз стан пацієнтів задовільний, середнього ступеня важкості.

Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування. Обстежено 24 людини. Крім того. фахівці дослідили продукти, воду, змиви. Джерело збудника інфекції та основна причина спалаху наразі встановлюється.ри працівники закладу, дев'ять контактних осіб.

Як повідомлялося, інформація про масове отруєння у ресторанах Харкова з'явилася 17 червня. До медзакладів з нудотою, блювотою та болем у животі спочатку доправили три десятки людей, які вживали суші. Згодом кількість збільшилася майже утричі. Обидва ресторани тепер не приймають відвідувачів. Зачиненими вони будуть до кінця перевірки. Їхнє керівництво провину визнає.

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