На Прикарпатті під потяг потрапила 16-річна дівчина: йшла по колії у навушниках

Дівчина не почула наближення поїзда, бо переходила колії у наушниках.

У Івано-Франківській області 16-річна дівчина потрапила під потяг, коли йшла по коліях у навушниках.

Про це передає поліція Івано-Франківської області.

Інцидент стався у селі Братківці Івано-Франківської ТГ, між станціями Братківці-Терновиця. 36-річний машиніст керуючи тепловозом сполучення "Ясіня-Харків" вчинив наїзд на 16-річну дівчину пішохода. Вона рухалась по колії у навушниках.

Потерпілу з травмами госпіталізовано до лікарні.

Поліцейські закликать батьків, щоб передусім розповіли дітям про небезпеку використання навушників при переході через проїжджу частину дороги, залізничну колію або під час посадки/висадки з транспорту. Адже вони перешкоджають увазі пішоходів і можуть призвести до прикрих, а часом й трагічних наслідків.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області поїзд розчавив 29-річного чоловіка.

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