На Прикарпатті підлітки-шкуродери жорстоко знущалися з кота: як їх покарали

За інформацією поліції, фізичних ушкоджень тварина не зазнала.

13 лютого співробітники поліції Івано-Франківщини під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому троє підлітків знущаються з кота.

Про це повідомили в поліції регіону.

За даними правоохоронців, до інциденту причетні дві дівчини та хлопець, яким по 13 років. Одна з дівчат катувала тварину, інша знімала це на відео, а хлопець поширив ролик в Інтернеті. Усі троє – мешканці Ямницької громади.

Поліцейські провели з підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди. Також на батьків склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, у Запоріжжі підлітки жорстоко вбили собаку та намагалися сфотографуватися з його трупом. Про інцидент правоохоронці дізналися із соціальних мереж.

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