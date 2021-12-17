На Прикарпатті поблизу Бурштинської ТЕС випав чорний сніг: фото

На ТЕС кажуть, що технологічних порушень на станції не було.

У Галичі Івано-Франківської області поблизу Бурштинської ТЕС випав чорний сніг.

Про це Суспільному розповів один з місцевих мешканців.

Чорний сніг також помітили у навколишніх селах. Люди кажуть, що відколи існує Бурштинська ТЕС, відтоді постійно є якісь викиди та пил у повітрі. Чорний сніг тут бачать не вперше. Кажуть, що стається через те, що на Бурштинській ТЕС вночі відключають очисні фільтри.

"Я вам скажу чесно – я ще такого чорного не бачив. Ми позавчора виписалися з лікарні - там через вікно не видно. А сюди прийшли - Господи, я ще такого не бачив. Ще такого не було. Що то в них сталося? Чи то фільтри? Ну, маємо те, що маємо", - каже місцевий мешканець Роман Зіняк.

Суспільне Карпати.

На Бурштинській ТЕС повідомили, що технологічних порушень на станції не було. Зазначається, що всі енергоблоки обладнані електрофільтрами, на яких працюють системи очистки димових газів.

У повідомленні зазначили, що в серпні цього року на Бурштинській ТЕС відбувалася планова перевірка Держекоінспекції Карпатського округу, під час якої інспектори не виявили перевищень граничних норм викидів, а також вагомих порушень, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

Суспільне Карпати.

"Варто зазначити, що висока вологість повітря та зміна погодних умов є чинниками, які впливають на концентрацію опадів у певних місцях. Це можуть бути тверді частинки продуктів горіння, які осіли в момент зміни напрямку вітру. Брудний сніг, як на території територіальної громади, так і поза нею може виникати й від опалення твердим паливом (вугілля, деревина, пелети) котелень, заводів та інших будівель, які також функціонують в межах регіону", - йдеться у дописі.

За словами голови Галицької територіальної громади Олега Кантора, він звернувся до відповідних служб з цією проблемою. Крім того, інформацію щодо викидів мають розглянути на сесії міськради. "Одним з перших питань порядку денного буде звернення до президента Зеленського, до Верховної Ради та Кабміну стосовно того, щоб створити комісію, яка перевірятиме умови праці на Бурштинській ТЕС. Мета перевірки - проконтролювати перевищення викидів шкідливих речовин в повітря й умов праці людей", - розповів голова Галицької громади.

Як повідомлялося, Одеса і Одеська область посідає третє місце у всеукраїнському рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям. Гірше тільки в Маріуполі і селі Кам'янському Дніпропетровської області. Одеська область увійшла до трійки лідерів з індексом 13,6. По Україні цей індекс становить 7,7.