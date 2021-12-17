На Прикарпатті поблизу Бурштинської ТЕС випав чорний сніг: фото

На ТЕС кажуть, що технологічних порушень на станції не було.
У Галичі Івано-Франківської області поблизу Бурштинської ТЕС випав чорний сніг.
Про це Суспільному розповів один з місцевих мешканців.
Чорний сніг також помітили у навколишніх селах. Люди кажуть, що відколи існує Бурштинська ТЕС, відтоді постійно є якісь викиди та пил у повітрі. Чорний сніг тут бачать не вперше. Кажуть, що стається через те, що на Бурштинській ТЕС вночі відключають очисні фільтри.
"Я вам скажу чесно – я ще такого чорного не бачив. Ми позавчора виписалися з лікарні - там через вікно не видно. А сюди прийшли - Господи, я ще такого не бачив. Ще такого не було. Що то в них сталося? Чи то фільтри? Ну, маємо те, що маємо", - каже місцевий мешканець Роман Зіняк.
На Бурштинській ТЕС повідомили, що технологічних порушень на станції не було. Зазначається, що всі енергоблоки обладнані електрофільтрами, на яких працюють системи очистки димових газів.
У повідомленні зазначили, що в серпні цього року на Бурштинській ТЕС відбувалася планова перевірка Держекоінспекції Карпатського округу, під час якої інспектори не виявили перевищень граничних норм викидів, а також вагомих порушень, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.
"Варто зазначити, що висока вологість повітря та зміна погодних умов є чинниками, які впливають на концентрацію опадів у певних місцях. Це можуть бути тверді частинки продуктів горіння, які осіли в момент зміни напрямку вітру. Брудний сніг, як на території територіальної громади, так і поза нею може виникати й від опалення твердим паливом (вугілля, деревина, пелети) котелень, заводів та інших будівель, які також функціонують в межах регіону", - йдеться у дописі.
За словами голови Галицької територіальної громади Олега Кантора, він звернувся до відповідних служб з цією проблемою. Крім того, інформацію щодо викидів мають розглянути на сесії міськради. "Одним з перших питань порядку денного буде звернення до президента Зеленського, до Верховної Ради та Кабміну стосовно того, щоб створити комісію, яка перевірятиме умови праці на Бурштинській ТЕС. Мета перевірки - проконтролювати перевищення викидів шкідливих речовин в повітря й умов праці людей", - розповів голова Галицької громади.
Як повідомлялося, Одеса і Одеська область посідає третє місце у всеукраїнському рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям. Гірше тільки в Маріуполі і селі Кам'янському Дніпропетровської області. Одеська область увійшла до трійки лідерів з індексом 13,6. По Україні цей індекс становить 7,7.