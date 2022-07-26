На Прикарпатті попереджають про надзвичайно високу пожежну небезпеку

На Прикарпатті очікують надзвичайно високу пожежну небезпеку.
Синоптики попереджають про високу температуру повітря в Івано-Франківській області протягом 26-28 липня.
Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА.
В області місцями, очікується пожежна небезпека 5-го (надзвичайно висока) та 4-го (висока) рівнів. Температура повітря складатиме +29- 31 градус. Втім, ввечері у регіоні прогнозують дощ.
Спекотно буде 27 і 28 липня. Вдень стовпчик термометра покаже +24-31 градус.
Як повідомлялося, останній тиждень місяця, 25-31 липня, в Україні буде переважно з комфортною температурою та у деяких регіонах з короткочасними дощами.
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