Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Прикарпатті попереджають про надзвичайно високу пожежну небезпеку

Дата публікації
Перегляди
215
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Прикарпатті попереджають про надзвичайно високу пожежну небезпеку

Фото: ТСН

На Прикарпатті очікують надзвичайно високу пожежну небезпеку.

Синоптики попереджають про високу температуру повітря в Івано-Франківській області протягом ​26-28 липня.

Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА.

В області місцями, очікується пожежна небезпека 5-го (надзвичайно висока) та 4-го (висока) рівнів. Температура повітря складатиме +29- 31 градус. Втім, ввечері у регіоні прогнозують дощ. 

Спекотно буде 27 і 28 липня. Вдень стовпчик термометра покаже +24-31 градус. 

Як повідомлялося, останній тиждень місяця, 25-31 липня, в Україні буде переважно з комфортною температурою та у деяких регіонах з короткочасними дощами.

Читайте також:

Мінлива погода: рятуйте сад і город - поради від експертки «Сніданку»

Мінлива погода: рятуйте сад і город - поради від експертки «Сніданку»
Наступна публікація