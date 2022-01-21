На Прикарпатті посадовець збив дитину і втік, через декілька годин дівчинка померла у лікарні

На Прикарпатті посадовець збив дитину і втік, через декілька годин дівчинка померла у лікарні

Аварію посадовець вчинив на службовому авто.

У селі Лоєва Івано-Франківської області керівник одного із держпідприємств на службовому авто збив дитину та втік з місця аварії, не надавши допомоги постраждалій. Потерпіла дівчинка від отриманих травм померла у лікарні через кілька годин після ДТП.

Про це повідомляє ГУНП В Івано-Франківській області.

"20 січня о 18:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими у селі Лоєва на Надвірнянщині. Після ДТП водій покинув травмовану дівчинку на дорозі та втік, намагаючись уникнути відповідальності. Дитину у важкому стані доставили до лікарні, де вона через кілька годин померла", - повідомили у поліції.

Правоохоронці додають, через декілька годин - менш ніж за дві години - встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче. Винуватцем смертельної аварії виявився керівник одного із держпідприємств.

Транспортний засіб із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, вилучено. У медичному закладі у водія відібрано біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Поліцейські передали водія працівникам Державного бюро розслідування. За фактом аварії кримінальне провадження розслідує ДБР.

Нагадаємо, через негоду на Волині на слизькій дорозі перекинулась снігоприбиральна машина.

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