На Прикарпатті потяг на швидкості зніс легковий автомобіль: на місці загинуло двоє людей

Попередньо, водій легковика проігнорував сигнал заборони світлофора.
На Прикарпатті пасажирський потяг зіштовхнувся з легковим автомобілем. Внаслідок чого загинули двоє людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, подія сталася 13 грудня близько 23:30 у селищі Угринів Івано-Франківського району. Там поїзд на залізничному переїзді, де немає шлагбауму, а обладнаний тільки світлофор, — протаранив легковик.
Правоохоронці припускають: водій легковика проігнорував сигнал заборони світлофора та виїхав на колію. Внаслідок аварії пасажирський поїзд затримався на півтори години.
“За допомогою комбінованого гідроінструменту рятувальники вивільнили з автомобіля двох осіб без ознак життя: чоловіка 1992 та жінку 1985 років народження. Будьте обачні та обережні на дорогах, особливо нині, коли погодні умови — дощ, сніг туман, ожеледиця — не сприяють безпечним поїздкам”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині у вантажівки на швидкості лопнуло колесо: вона вилетіла на зустрічну смугу.
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