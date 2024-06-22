Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Прикарпатті працювала ППО, а в Стрию після ворожої атаки частково зникло світло

На Прикарпатті працювала ППО, а в Стрию після ворожої атаки частково зникло світло

Україна відбивалася вночі від ворожої атаки. / Фото: ТСН.ua

Пролунали вибухи.

На Франківщині спрацювало ППО.

Про це заявив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"Не фотографуємо місця вибухів, не допомагаємо ворогу", - заявив він. 

Також місцеві пабліки повідомили, що в Стрию, що на Львівщині, після ворожої атаки та вибуху - перебої з електропостачанням. 

Очікуємо на офіційну інформацію.

Моніторингові канали повідомляють те, що у повітряному просторі України вже не зафіксовано ракет чи безпілотників.

Проте перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна відбилася від ракет та безпілотників та де пролунали вибухи

Додамо, що раніше йшлося про те, що було зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація