На Прикарпатті працювала ППО, а в Стрию після ворожої атаки частково зникло світло

На Франківщині спрацювало ППО.

Про це заявив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"Не фотографуємо місця вибухів, не допомагаємо ворогу", - заявив він.

Також місцеві пабліки повідомили, що в Стрию, що на Львівщині, після ворожої атаки та вибуху - перебої з електропостачанням.

Очікуємо на офіційну інформацію.

Моніторингові канали повідомляють те, що у повітряному просторі України вже не зафіксовано ракет чи безпілотників.

Проте перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна відбилася від ракет та безпілотників та де пролунали вибухи.

Додамо, що раніше йшлося про те, що було зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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