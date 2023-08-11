На Прикарпатті росіяни вдарили ракетою по будинку, де жила сім'я з трьома дітьми

Російські окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по житловому будинку в Коломийському районі Івано-Франківської області. Там проживала сім’я з трьома дітьми.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що близько 10:00 російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім’я з трьома дітьми.

"Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

На місці "прильоту" працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.