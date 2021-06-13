На Прикарпатті рятувальники шукають 12-річну дитину, яку забрала гірська річка

На річці Черемош знаходилося троє дітей, одна послизнулася на каменях

В Івано-Франківській області рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи на річці Черемош в районі села Тюдів через зникнення дитини.

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС області.

"12 червня о 20:50 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку послизнувся на каменях і впав в річку Черемош хлопчик (попередньо 12 років)", — йдеться в повідомленні в соцмережі Facebook.

За словами очевидців, що на річці Черемош знаходилося 3 дітей, один з яких послизнувся на каменях і впав в річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

Проводиться огляд місцевості та берегової лінії річки Черемош.

Зауважимо, що рівень води в цій річці в середньому 1 м, місцями до 2 м, швидка течія.

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