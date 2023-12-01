На Прикарпатті селяни відмовилися зносити пам'ятники радянським солдатам

На Прикарпатті жителі сіл Кінашів і Загір’я Кукільницьке під час зборів висловилися проти демонтажу пам’ятників радянським солдатам.

Про це повідомив директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери Ярослав Коретчук.

"Жителі сіл кажуть, що най їм стоїть. До речі на цих пам'ятниках є прізвища тих які загинули від ОУН та УПА. Прізвища лишили, лиш надпис "Загинули від рук українських буржуазних націоналістів" замазали", – написав Ярослав Коретчук у Facebook.

Тим часом у Більшівцівській селищній раді ситуацію наразі не коментують.

В Українському інститутуту національної пам’яті пояснюють, що демонтаж монументів, що не мають статусу об’єкта культурної спадщини або не обліковані належним чином, вирішуються власником такого об’єкта.

Пам'ятник радянським солдатам у Кінашеві

Відомо, що наразі на території Прикарпаття є 58 пам’яток, які перебувають на балансі місцевих громад і підлягають декомунізації.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

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