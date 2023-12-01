Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Прикарпатті селяни відмовилися зносити пам'ятники радянським солдатам

На Прикарпатті селяни відмовилися зносити пам'ятники радянським солдатам

Дата публікації
Перегляди
216
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Прикарпатті селяни відмовилися зносити пам'ятники радянським солдатам

Пам'ятник радянським солдатам у Кінашеві

Жителі Івано-Франківщини відмовляються від декомунізації.

На Прикарпатті жителі сіл Кінашів і Загір’я Кукільницьке під час зборів висловилися проти демонтажу пам’ятників радянським солдатам.

Про це повідомив директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери Ярослав Коретчук.

"Жителі сіл кажуть, що най їм стоїть. До речі на цих пам'ятниках є прізвища тих які загинули від ОУН та УПА. Прізвища лишили, лиш надпис "Загинули від рук українських буржуазних націоналістів" замазали", – написав Ярослав Коретчук у Facebook.

Тим часом у Більшівцівській селищній раді ситуацію наразі не коментують. 

В Українському інститутуту національної пам’яті пояснюють, що демонтаж монументів, що не мають статусу об’єкта культурної спадщини або не обліковані належним чином, вирішуються власником такого об’єкта. 

Пам'ятник радянським солдатам у Кінашеві / ©
Пам'ятник радянським солдатам у Кінашеві

Відомо, що наразі на території Прикарпаття є 58 пам’яток, які перебувають на балансі місцевих громад і підлягають декомунізації.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
216
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація