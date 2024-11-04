На Прикарпатті шахраї представились працівниками банку та ошукали жінку на значну суму

Прикарпатка втратила гроші через довіру до невідомого, який повідомив про блокування її банківського додатку.

На Долинщині (Івано-Франківська область) шахраї представились банківськими працівниками та ошукали 52-річну жительку Долини на майже 19 000 гривень.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Жінка отримала дзвінок від невідомого, який повідомив, що її мобільний банківський додаток заблоковано. Довірилася співрозмовнику і самостійно змінила пароль до додатку. Після цього вона виявила, що з її рахунку зникло майже 19 тисяч гривень.

У зв’язку з цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України про шахрайство. Поліція нагадує прикарпатцям про важливість перевірки інформації, отриманої від невідомих осіб. Рекомендується не довіряти дзвінкам, в яких йдеться про проблеми з рахунком чи необхідність підтвердження даних. У таких випадках слід класти слухавку та самостійно звертатися до банку за номером, вказаним на картці.

Крім того, поліція закликає не розголошувати дані своїх банківських карток, зокрема PIN-коди, CVV-коди та коди з SMS-повідомлень. Якщо ви випадково розкрили дані картки незнайомій особі, терміново заблокуйте картку через Інтернет-банкінг або зв’яжіться з банком. Важливо пам’ятати, що шахраї можуть представитися ким завгодно, тому потрібно бути обережними, щоб не потрапити в їхні пастки.

Нагадаємо, раніше Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець попереджав про нову шахрайську схему зі звільненням полонених.

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