На Прикарпатті шахраї телефонують від імені чиновників і виманюють гроші "для армії"

На Прикарпатті шахраї телефонують від імені чиновників і виманюють гроші "для армії"

Чиновники запевняють, що благодійних зборів не проводять.

У Калуші Івано-Франківської області шахраї називаються чиновниками і просять про матеріальну допомогу для потреб армії.

Про це повідомив у Facebook голова Калуської міської ради Андрій Найда.

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За його словами, невідомі телефонують прикарпатцям, називаються посадовими особами і кажуть про збирання коштів для українських військовослужбовців.

“Телефонували різні люди і повідомляли, що до них звертаються від імені посадових осіб Калуської міської ради. Зокрема від першого заступника Мирослава Васильовича Тихого. Просять матеріальну допомогу на Збройних сил та Територіальної оборони”, наголосив Найда.

Втім, очільник міськради запевнив, що посадовці жодних благодійних зборів не проводять і не організовують. Цим займаються волонтерські організації та центри, які відомі у Калуській громаді.

“Будьте обачними! Не ведіться на шахраїв!”,– закликав Найда.

Як повідомлялося, на Закарпатті викрили групу, яка брала участь у шахрайській схемі, аби заволодіти коштами краян. Шахраї телефонували підприємцям, називаючись співробітника обласної державної адміністрації. Крім того, надсилали підроблені листи з проханням про благодійні внески на фейкові рахунки підставних осіб.

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